Влюбленные Тюменской области могут подавать заявление в ЗАГС на магическую дату за год до свадьбы

управление ЗАГС Тюменской области управление ЗАГС Тюменской области

Работники тюменских ЗАГСов ждут наплыва желающих зарегистрировать брак 21 декабря 2021 года. Многим кажется магической сама дата - 21.12.2021, почти целиком состоящая из цифр 12 и 21.

Многие считают оригинальными дни, совпадающие с номером месяца - 05.05.2021, 06.06.2021, 07.07.2021, 09.09.2021 и т.д. Помимо гармоничности в написании, они легки в запоминании, благодаря своей форме.

Чуть менее привлекательные, но тоже не банальные, по оценке специалистов ЗАГСов, вариации - 01.12.2021, 02.12.2021, 20.12.2021. Некоторые выбирают 12 или 21 числа любого месяца. Они тоже визуально "отзеркалят" дату - 21.04.2021; 12.05.2021, 21.05.2021; 12.06.2021, 21.07.2021 и т.д.

21.01.21 в Тюменской области зарегистрирован 61 брак.

В связи с популярностью подобных дат управление ЗАГС Тюменской области напоминает о возможности подать заявление за 12 месяцев. В случае имеющейся учетной записи у жениха и невесты на Едином портале госуслуг, у молодоженов есть возможность выбрать интересующие их дату, время и орган ЗАГС, в пределах календарного года, и подать заявление о заключении брака на портале госуслуг. В случае отсутствия возможности подать заявление через портал госуслуг, заявление на регистрацию брака можно подать лично, предварительно записавшись на прием в орган ЗАГС. В органы ЗАГС городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского муниципального района в приложении "Запись72" можно осуществить предварительную запись в электронную очередь . При записи у заявителя есть возможность выбрать дату и время визита. За 15 минут до назначенного времени необходимо активировать и распечатать талон в терминале органа ЗАГС.

Управление ЗАГС Тюменской области, напоминает также о возможности зарегистрировать брак вне официальных помещений органов ЗАГС. Постановлением правительства области в городах Тюмени, Тобольска и Ялуторовска утвержден перечень учреждений культуры и объектов культурного наследия, где на основе договорных отношений, в условиях дополнительной торжественной обстановки, можно зарегистрировать брак. Заявления на выездную государственную регистрацию заключения брака можно подать только в органах ЗАГС.