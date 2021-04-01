Влюбленные Тюменской области могут подавать заявление в ЗАГС на магическую дату за год до свадьбы
Работники тюменских ЗАГСов ждут наплыва желающих зарегистрировать брак 21 декабря 2021 года. Многим кажется магической сама дата - 21.12.2021, почти целиком состоящая из цифр 12 и 21.
Многие считают оригинальными дни, совпадающие с номером месяца - 05.05.2021, 06.06.2021, 07.07.2021, 09.09.2021 и т.д. Помимо гармоничности в написании, они легки в запоминании, благодаря своей форме.
Чуть менее привлекательные, но тоже не банальные, по оценке специалистов ЗАГСов, вариации - 01.12.2021, 02.12.2021, 20.12.2021. Некоторые выбирают 12 или 21 числа любого месяца. Они тоже визуально "отзеркалят" дату - 21.04.2021; 12.05.2021, 21.05.2021; 12.06.2021, 21.07.2021 и т.д.
21.01.21 в Тюменской области зарегистрирован 61 брак.
В связи с популярностью подобных дат управление ЗАГС Тюменской области напоминает о возможности подать заявление за 12 месяцев. В случае имеющейся учетной записи у жениха и невесты на Едином портале госуслуг, у молодоженов есть возможность выбрать интересующие их дату, время и орган ЗАГС, в пределах календарного года, и подать заявление о заключении брака на портале госуслуг. В случае отсутствия возможности подать заявление через портал госуслуг, заявление на регистрацию брака можно подать лично, предварительно записавшись на прием в орган ЗАГС. В органы ЗАГС городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского муниципального района в приложении "Запись72" можно осуществить предварительную запись в электронную очередь . При записи у заявителя есть возможность выбрать дату и время визита. За 15 минут до назначенного времени необходимо активировать и распечатать талон в терминале органа ЗАГС.
Управление ЗАГС Тюменской области, напоминает также о возможности зарегистрировать брак вне официальных помещений органов ЗАГС. Постановлением правительства области в городах Тюмени, Тобольска и Ялуторовска утвержден перечень учреждений культуры и объектов культурного наследия, где на основе договорных отношений, в условиях дополнительной торжественной обстановки, можно зарегистрировать брак. Заявления на выездную государственную регистрацию заключения брака можно подать только в органах ЗАГС.