В Тюмени пройдет вебинар об эмоциональном интеллекте

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Вебинар "Бизнес на ресурсах эмоционального интеллекта" проведут в Тюмени 22 апреля в режиме онлайн Минэкономразвития России и Корпорация "Синергия".

Как сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области, спикерами выступят эксперт в области эмоционального интеллекта Илья Степанов и руководители проектов "ЛюдиPeople". Трансляция доступна без регистрации на сайте synergy.online, начало в 10 часов (мск).

В 10 часов по тюменскому времени 22 апреля состоится онлайн-встреча "Господдержка для бизнеса: помощь на всех этапах развития" от Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Спикерами выступят руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев, руководитель Центра инноваций социальной сферы Александра Князева и другие.

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