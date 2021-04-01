В Тюменской области Экспортный совет пройдет в режиме онлайн

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Заседание Экспортного совета при губернаторе Тюменской области состоится 20 апреля. Как сообщают организаторы, представители органов власти, инфраструктуры поддержки бизнеса и экспортноориентированных предприятий обсудят актуальные вопросы и планы по развитию экспорта на 2021 год.

Участники встречи узнают о перспективных направлениях развития экспорта и новых видах господдержки на региональном и федеральном уровнях. Для участия в заседании необходимо отправить контактные данные и наименование организации в Центр поддержки экспорта Тюменской области на электронный адрес samosevich@iato.ru. Контактное лицо - Екатерина Самосевич, телефон: 8-922-002-45-10.

Заседание пройдет в онлайн-формате. Ссылка для подключения будет направлена всем зарегистрировавшимся участникам.