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В Тюменской области Экспортный совет пройдет в режиме онлайн

Экономика, 17:38 19 апреля 2021

Центр поддержки экспорта Тюменской области | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области

Заседание Экспортного совета при губернаторе Тюменской области состоится 20 апреля. Как сообщают организаторы, представители органов власти, инфраструктуры поддержки бизнеса и экспортноориентированных предприятий обсудят актуальные вопросы и планы по развитию экспорта на 2021 год.

Участники встречи узнают о перспективных направлениях развития экспорта и новых видах господдержки на региональном и федеральном уровнях. Для участия в заседании необходимо отправить контактные данные и наименование организации в Центр поддержки экспорта Тюменской области на электронный адрес samosevich@iato.ru. Контактное лицо - Екатерина Самосевич, телефон: 8-922-002-45-10.

Заседание пройдет в онлайн-формате. Ссылка для подключения будет направлена всем зарегистрировавшимся участникам.

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# центр поддержки экспорта Тюменской области , Экспортный совет

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