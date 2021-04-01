МФК "Тюмень" дважды переиграл самарских футболистов

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" одержал две выездные победы в рамках российской суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Николая Иванова дважды сломили сопротивление команды "Динамо-Самара". Первая встреча завершилась со счетом 4:2, во втором поединке тюменцы были сильнее - 5:1.

"Вторая игра далась нашей команде тяжело. Спасибо стандартам, которые в непростой ситуации пришли к нам на помощь. Плюс к стандартам, хорошо использовали контратаки. Хочу поблагодарить наших футболистов за надежную игру в обороне", - отметил после второго матча главный тренер МФК "Тюмень" Николай Иванов.

МФК "Тюмень" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Заключительные матчи регулярного чемпионата тюменцы проведут дома 8 и 9 мая. Соперником сибиряков будет "Торпедо" из Нижнего Новогорода.