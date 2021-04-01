Начался прием заявок в "Бессмертный полк онлайн"

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Подать заявку с фотографией своего героического предка для участия в онлайн-шествии Бессмертного полка онлайн 9 мая 2021 года можно с 19 апреля. Трансляция в этом году продлится один день, она начнется в 15 часов по местному времени. Об этом рассказала на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сопредседатель Общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Она напомнила, что в 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и невозможности провести марш Бессмертного полка, ставший доброй традицией Дня Победы, впервые было организовано онлайн-шествие. В рекордные сроки была создана работоспособная площадка проекта, что позволило сотням тысяч граждан почтить память своих героев в важный день.

Проект "Бессмертный полк онлайн" показал свою востребованность в обществе - трансляция шествия длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано порядка 3 млн заявок из более чем 100 стран. Мероприятие вызвало значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым новациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не может принять участие в традиционном шествии Бессмертного полка, отметила Елена Цунаева.

В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году. Разработчики "Бессмертного полка онлайн"-2021 учли все пожелания пользователей в минувшем году и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие, начиная от регистрации в личном кабинете и заканчивая организацией трансляции 9 мая. Партнерами вновь выступили "Сбер", который отвечал за разработку проекта с технической точки зрения, Mail.ru Group, обеспечившая возможность подать заявки в соцсетях, а также "Волонтеры Победы", которые активно включились в модерацию заявок.

Подать заявку можно на сайте. Те, кто уже разместил данные героев в прошлом году и не собираются вносить исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку. Все получат уведомление от организаторов, и нужно будет просто нажать "да", чтобы прошлогодняя заявка была вновь принята в Бессмертный полк. Те, кто впервые будут принимать участие и получат одобрение заявки, до 7 мая увидят в личном кабинете информацию о том, когда будет транслироваться портрет их близкого человека. Всем, подавшим заявку после 7 мая, не гарантируют это уведомление, поэтому организаторы просят не откладывать это на последний момент. После окончания шествия все пользователи получат фрагменты той части трансляции, где появились портреты их предков.

"В прошлом году мы думали, что поступит около 200 тысяч заявок, но поступило более трех миллионов. В связи с этим трансляция шла 20 дней. В этом году мы распределим потоки шествия по регионам. Они все пройдут в один день 9 мая, каждый субъект России получит свой поток трансляции, она будет идти на городском ТВ, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом в каждом регионе люди увидят в своем строю всех земляков", - подчеркнула Елена Цунаева.

По всем вопросам можно обращаться на круглосуточную горячую линию "Бессмертного полка онлайн" по телефону: 8-800-20-1945-0.

Дарья Казакова