Тюменские дзюдоистки завоевали награды на турнире в Перми

| Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

Три медали завоевали тюменские дзюдоистки на всероссийских соревнованиях в Перми, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

На татами соперничали борцы из 14 регионов. Золото в категории до 48 кг выиграла Юлия Куняева. В поединке за первое место она взяла верх над местной спортсменкой Жанной Афтаховой.

В категории до 63 кг воспитанницы Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" заработали две медали. Победу одержала Анастасия Куняева. В финале сибирячка огорчили Ксению Сальникову из Перми. Бронзу получила тюменка Валентина Белоус. На третью ступень пьедестала почета она поднялась вместе с местной дзюдоисткой Анастасией Белых.