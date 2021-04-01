"Лидеры России" завершают регистрацию участников на четвёртый конкурс

| Фото: организаторов конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса "Лидеры России"

До окончания подачи заявок на конкурс "Лидеры России" осталась неделя. 26 апреля в полночь по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф закроется регистрация на четвёртый конкурс управленцев.

По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, на конкурс уже зарегистрировались участники из всех 85 регионов России. "Помимо заполнения анкеты участнику обязательно надо записать и загрузить видеоинтервью, - напомнил он. - Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания своевременно".

Видеоинтервью является обязательным оценочным заданием регистрационного этапа, по результатам оценки которого будет приниматься решение о допуске в дистанционный этап. Участникам необходимо ответить на два вопроса: какова цель участия в конкурсе и какое главное профессиональное достижение в жизни? Продолжительность интервью — от 30 секунд до трех минут.

Как сообщает пресс-служба конкурса, главное отличие нынешнего сезона - новые треки. В дополнение к специализациям "Наука" и "Здравоохранение", которые были запущены в прошлом году, стартовали треки "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура" и "Информационные технологии". 8 апреля к ним добавился трек "Студенты" (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек "Международный" (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

Победители четвертого конкурса "Лидеры России" получат 1 млн рублей на повышение своей квалификации, а также – возможность получить в наставники лучших управленцев страны. С конкурсантами будут работать больше сотни ведущих управленцев страны: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники – эксперты в той области, которой посвящена специализация.

За три года проведения конкурса "Лидеры России" было подано 660 тыс. 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности участников – это, в том числе, назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Среди участников: два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны.

"Лидеры России" – открытый конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.

Дополнительная информация на официальном сайте ЛидерыРоссии.рф.