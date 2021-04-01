Тюменская область вошла в Топ-20 по активности подачи заявок на "Лидеры России"

| Фото: организаторов конкурса «Лидеры России» | Фото: организаторов конкурса «Лидеры России»

953 заявки поступило от Тюменской области на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России", сообщают организаторы.

Тюменская область вошла в Топ-20 регионов России по активности подачи заявок, заняв 15 место во всероссийском рейтинге. Всего на участие в конкурсе управленцев поступило более 100 тыс. заявок. Регистрация на конкурс закроется на сайте ЛидерыРоссии.рф 26 апреля.

В УФО по числу заявок на конкурс "Лидеры России" лидируют Свердловская область (2028 заявок), Челябинская область (1237 заявок), Югра (1009 заявок) и Тюменская область (953 заявки).

Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет и от 36 до 40 лет. В основном регистрируются на конкурс мужчины – 73%, заявивших об участии женщин – 27%.

Главное отличие четвертого конкурса – новые треки. В дополнение к специализациям "Наука" и "Здравоохранение", которые были запущены в прошлом году, стартовали треки "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", и "Информационные технологии". 8 апреля к ним добавился трек "Студенты". 14 апреля стартовал трек "Международный" (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

Победители конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 "Лидеров России". Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.