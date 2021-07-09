Тюменских волонтеров приглашают принять участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ

| Фото: Международной премии #МЫВМЕСТЕ | Фото: Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Тюменские волонтеры, НКО, бизнесмены, журналисты и блогеры могут подать заявки на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ до 25 июля.

Премия #МЫВМЕСТЕ – продолжение Всероссийского конкурса "Доброволец России". На ее соискание уже поступило свыше 15 тыс. заявок, в том числе из Тюменской области — более 250. Участвуют все регионы страны.

Победители получат призы: гранты до 2,5 млн рублей, путешествия по России и многое другое. Самых достойных ждет престижная госнаграда - знак отличия "За благодеяние".