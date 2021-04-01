Тюменские управленцы в IT-сфере успевают зарегистрироваться на конкурс "Лидеры России"

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Регистрация на трек "Информационные технологии" четвертого конкурса "Лидеры России" продолжается на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля. Цель трека – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

"Настоящие лидеры в этой сфере должны быть не просто узкоспециализированными кодерами или программерами, они должны быть всесторонне гармонично развитыми личностями, иметь широкий кругозор, знать историю своей страны, понимать национальный культурный код", – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ, куратор трека "Информационные технологии" Дмитрий Чернышенко.

К участию приглашают руководителей в возрасте до 55 лет, они должны иметь управленческий опыт не менее двух лет.

Победители трека "Информационные технологии" получат наставничество от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, а также приглашения на работу в органы государственной власти и подведомственные организации (реализующие проекты цифровой трансформации), компании с государственным участием и крупные холдинги. Финалисты трека получат возможность стажировок в органах государственной власти и подведомственных организациях, реализующих проекты цифровой трансформации, компаниях с государственным участием, крупных холдингах; возможность пройти образовательные программы повышения квалификации в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации; смогут принять участие в международных ИТ-форумах в статусе почетных гостей и в работе общественных и экспертных советов органов государственной власти.

Конкурс "Лидеры России" будет проходить в несколько этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23 часов 59 минут по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.