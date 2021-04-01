В Тюмени при поддержке Сбербанка обновили детский консультативно-диагностический центр

| Фото: ОКБ 2 Тюмень | Фото: ОКБ 2 Тюмень

Финансовую помощь Областной клинической больнице № 1 в Тюмени оказало Западно-Сибирское отделение Сбербанка. Деньги направлены на создание комфортных условий в детской консультативно-диагностической поликлинике — перетяжку мебели и покупку пеленальных столиков.

Обновление поликлиники при поддержке Сбербанка реализовано в рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".

"Благотворительность является важной частью корпоративной культуры Сбера. Благодаря нашей помощи в детском консультативно-диагностическом центре создана комфортная и уютная обстановка. Это поможет снизить эмоциональное напряжение маленьких пациентов. Банк не только принимает непосредственное участие в благотворительных проектах, но и развивает культуру благотворительности с помощью проекта "СберВместе". На нашей площадке создан сервис, позволяющий помогать детям, взрослым, природе и культуре. Он объединяет вместе людей, неравнодушных к чужим проблемам", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Главный врач Областной клинической больницы № 1 Сергей Ярцев выразил большую признательность Сбербанку за оказанную помощь. "Преобразования регистратуры и зоны ожидания уже успели оценить маленькие пациенты и их родители. Обновленный детский центр для них стал настоящим подарком. Уверен, что комфортные условия, созданные в рамках переформатирования детского консультативно-диагностического центра, будут способствовать повышению удовлетворённости жителей качеством предоставляемых медицинских услуг, а также скорейшему выздоровлению пациентов", - отметил он.