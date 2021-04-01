Форум "Семья": решение жилищного вопроса молодых семей и выход на самообеспечение

| Фото: Форум «Семья» | Фото: Форум «Семья»

В 2021 году форум "Семья" вновь прошел в онлайн-формате на площадке сайта для тюменских родителей "Детки". Как сообщают организаторы, всех присоединившихся к прямой трансляции ждали выступления руководителей социальных структур и ответы на вопросы, присланные к эфиру. Одним из самых актуальных по-прежнему остается жилищный вопрос.

Куратор и организатор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова напомнила, что форум открыли в 2016 году. Тогда на тематических площадках собралось около 2 тыс. человек.

"Осенью 2020 года мы впервые провели форум в онлайн-формате. Это позволило значительно расширить географию и численность участников – к нам подключились родители со всех районов Тюменской области. Меняются формы работы, но одно остается неизменным: главной целью форума "Семья" остается предоставление максимума полезной информации для родителей", – подчеркнула она.

Благодаря интерактивному формату участники смогли ознакомиться с изменениями в законодательстве, которые касаются вопросов социальной поддержки семей с детьми, получить представление о приоритетах развития сферы образования и узнать детали такой программы, как "Самообеспечение".

Обо всех направлениях помощи в рамках социального контракта зрителям форума "Семья" рассказала главный специалист отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области Надежда Холопова.

Благодаря этой мере поддержки семьям дается стартовая возможность для повышения уровня и качества их жизни, выхода на самообеспечение с использованием собственного трудового потенциала.

Второй вид помощи – на осуществление предпринимательской деятельности. Это единовременная денежная выплата, максимальный размер которой увеличился и составляет сейчас 250 тыс. рублей. Ограничений по видам деятельности нет. Детали реализации проекта указываются в программе социальной адаптации.

Еще один вид оказания помощи – выплата на первоочередные нужды, предназначение которой – преодоление трудной жизненной ситуации. Чаще всего помощь направляется на приобретение товаров первой необходимости (одежды, обуви, компьютерной техники), необходимых для текущей жизни. Деньги в размере установленного прожиточного минимума выплачиваются семьям, в которых пять и более детей до 18 лет, в течение 6 месяцев при условии, если они каждый месяц расходуются получателем на целевое использование.

Одним из первостепенных для многих родителей вопросов остается жилищный. О государственной программе, направленной на оказание помощи молодым семьям, и связанных с нею мероприятиях рассказала спикер областного форума "Семья", начальник отдела по работе с молодыми семьями департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Ольга Головинова.

Прослушать полные лекции спикеров тематических образовательных площадок, ознакомиться с презентациями выступлений и ответами на вопросы зрителей областного форума "Семья", присланные к прямому эфиру, можно на сайте для тюменских родителей "Детки!" по ссылке.