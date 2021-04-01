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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Работников тюменских предприятий обучают навыкам первой помощи

Общество, 11:30 21 апреля 2021

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Сотрудники Тюменского центра катастроф обучают работников предприятий навыкам оказания первой помощи, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. С 19 по 21 апреля обучение прошли сотрудники детского сада по ул. Радищева, 27/2а.

Цель курсов - получение и дополнение навыков по оказанию первой помощи, базовой сердечно-легочной реанимации. Инструкторы подчеркивают, что очень важно вызвать скорую помощь и ждать врачей, но порой собственные усилия становятся решающими. Скорая может приехать через пять-семь минут, поэтому нужно поддерживать в это время правильные реанимационные меры.

"Мало показать технику, главное, чтобы человек с помощью простых вещей смог сказать – нужна ли она сейчас данному конкретному больному? На оценку ситуации достаточно 20 секунд. Промедление на три-пять минут может иметь плачевный результат", - рассказал инструктор первой и реанимационной помощи Сергей Бем.

Кроме реанимационных действий на обучении рассматривается первая помощь при обморожениях, ожогах, судорогах, наружных кровотечениях, остановке дыхания.

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# курсы , первая помощь

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