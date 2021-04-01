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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Многодетные семьи Тюменской области получат 20% скидки на билеты РЖД

Общество, 15:17 21 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Скидку 20% на билеты в купе получат семьи с тремя и более детьми с 1 июня по 31 августа 2021 года, сообщает РЖД.

Акция "Большая семья" позволяет путешествовать по сниженной цене в пределах России. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе "РЖД Бонус", в кассе предъявить необходимые документы и получить статус "Большая семья". После чего, купить билеты со скидкой на сайте или в приложении "РЖД Пассажирам".

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# многодетная семья , РЖД

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