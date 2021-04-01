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Житель Ялуторовска спрятал тело зарезанного приятеля в огороде

Происшествия, 13:36 21 апреля 2021

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в убийстве своего знакомого, осудят в Ялуторовске, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В ночь на 16 апреля 2021 года в гости к 53-летнему обвиняемому пришел его 62-летний знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры хозяин дома зарезал гостя. Злоумышленник спрятал тело у себя в огороде, прикрыв его вещами, и продолжил распивать спиртное.

Спустя три дня в полицию обратилась дочь потерпевшего с заявлением об его исчезновении. В кратчайшие сроки преступление было раскрыто.

Мужчине предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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# убийство , Ялуторовск

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