Житель Ялуторовска спрятал тело зарезанного приятеля в огороде

| Фото: СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в убийстве своего знакомого, осудят в Ялуторовске, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В ночь на 16 апреля 2021 года в гости к 53-летнему обвиняемому пришел его 62-летний знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры хозяин дома зарезал гостя. Злоумышленник спрятал тело у себя в огороде, прикрыв его вещами, и продолжил распивать спиртное.

Спустя три дня в полицию обратилась дочь потерпевшего с заявлением об его исчезновении. В кратчайшие сроки преступление было раскрыто.

Мужчине предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.