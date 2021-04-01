Редкий Volkswagen покажут на открытии ретро-сезона в Тюмени

| Фото: аккаунт Евгения Бушуева во ВКонтакте | Фото: аккаунт Евгения Бушуева во ВКонтакте

Редкий автомобиль Volkswagen Kaefer 1972 года выпуска представят на открытии авто-ретро-сезона, которое пройдет в Тюмени 24 апреля.

Эту машину приобрел и отреставрировал руководитель клуба "OldMotors Тюмень" Евгений Бушуев. Посмотреть на яркий красно-белый автомобиль и сфотографироваться с ним смогут все желающие.

В 13 часов 30 минут ретроводы соберутся у Музея ретро-техники им. В. В. Михайлова (ул. Велижанская, 69).

В 14 часов 15 минут колонна стартует и поедет до мультицентра "Контора пароходства". На этой точке автомобили простоят с 14 часов 30 минут. Рядом с круглой баней на ул. Ленина ретроводы пробудут с 15 часов 30 минут. Затем они отправятся на автодром "Метелево", где с 16 часов их ждут конкурсы и соревнования по водительскому мастерству.

"В этом году хотим сделать тематическое открытие с дресс-кодом. Ожидаем, что к мероприятию присоединятся 20 участников", – рассказала вице-президент клуба "Old Motors Тюмень" Мария Бушуева.

Инна Пахомова