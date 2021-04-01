В Тюменской области протестируют на избирателях систему онлайн-голосования

ЦИК России ЦИК России

Общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования госсистемы России "Выборы" проходит в Тюменской области до 7 мая.

Прием заявлений для участия в тестировании начался 21 апреля. Подать заявку могут жители от 18 лет с подтвержденной регистрацией на портале Госуслуг.

Сама тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая. Будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов, сообщает ЦИК России. Мероприятие позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования, отмечает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она выразила надежду, что в тестировании примут участие не менее миллиона россиян.

Глава Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин заметил, что постоянно меняющееся избирательное законодательство в конечном итоге нацелено на то, чтобы открытость, легитимность и конкурентность действительно были уже не декларацией, а практически воплощались в жизнь.

ЦИК России ЦИК России

"Для этого делается немало - на это нацелено видеонаблюдение, использование комплексов обработки избирательных бюллетеней, QR-кодирование участковых избирательных комиссий, функционирование государственной автоматизированной системы выборов и много других моментов, включая дистанционное электронное голосование", - сообщил он.

Дарья Казакова