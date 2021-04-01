Пьяный тюменец пытался украсть из магазина кондиционер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца, подозреваемого в попытке кражи кондиционера, задержали сотрудники патрульно-постовой службы, сообщает городское УМВД.

О том, что неизвестный пытается украсть кондиционер, на пульт оперативного дежурного сообщил владелец магазина холодильного оборудования.

Сотрудники задержали подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, возвращаясь из магазина со спиртным, мужчина увидел торговую точку, рядом с входной группой которой висел внешний блок кондиционера.

Он попытался подручными предметами демонтировать технику и унести ее с собой. На шум вышел хозяин магазина, который и вызвал сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка кражи". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.