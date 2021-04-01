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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На жителя Тюменской области заведут уголовное дело за сжигание мусора

Происшествия, 13:52 23 апреля 2021

rosleshoz.ru

Из-за неосторожного обращения с огнем жителя с. Одина Упоровского района 22 апреля сгорел жилой дом и повреждены надворные постройки на пяти соседних участках, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Он рассказал, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновника пожара. Как пояснила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева, это мужчина 1936 года рождения. "Причина пожара – неосторожное обращение с огнем от сжигания мусора, сухой травы на своей придомовой территории. Ветер сейчас изменчивый, сильный. Видимо, произошел порыв и искры разлетелись на соседние строения", – сказала она.

По данным на 23 апреля, за сутки в области возникло 16 природных и 39 ландшафтных пожаров.

Огнем уничтожено более 20 тыс. га территории. За нарушения противопожарного режима на 18 человек завели административные дела, решатся вопрос о возбуждении уголовных дел.

В выходные сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии проведут масштабные патрулирования территорий дачных и садоводческих обществ.

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# Андрей Михнович , противопожарный сезон

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