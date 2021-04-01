Жилой дом и четыре строения пострадали от огня в Упоровском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Жилой дом и четыре строения пострадали от огня в д. Одино Упоровского района Тюменской области 22 апреля. Виновник уже установлен.

Сообщение о том, что на ул. Северная горит жилой частный дом, поступило в 13 часов 19 минут. На месте работали пожарно-спасательные подразделения муниципальной охраны Коркино, Буньково, Емуртла, Масали. От муниципальной пожарной охраны были четыре автоцистерны и пять огнеборцев. От МЧС приехали две единицы техники и семь человек личного состава.

"Огонь повредил один жилой дом и четыре неэксплуатируемых строения. Виновник уже установлен. Это мужчина 1936 года рождения. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем от сжигания мусора, сухой травы на своей придомовой территории. Ветер сейчас достаточно изменчивый, сильный. Видимо, произошел прорыв, и искры разлетелись на соседние строения", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Пострадавших и погибших нет.

Отмечается, что этого домовладельца уже штрафовали за несоблюдение особого противопожарного режима. По словам Елены Григорьевой, такие случаи в последнее время участились. Жителей региона просят быть осторожными.

Инна Пахомова