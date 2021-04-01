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Тюменские газовики проверили оборудование на Вечном огне

Общество, 14:25 23 апреля 2021

ООО "Газпром межрегионгаз Север"

Работу газового оборудования на Вечном огне мемориала Памяти в Тюмени провели сотрудники АО "Газпром газораспределение Север".

По информации пресс-службы ООО "Газпром межрегионгаз Север", газовики проверили герметичность соединений, техническое состояние газогорелочных устройств, очистили рассекатели огня от нагара.

На следующей неделе газовики проведут подобные работы на восьми постоянно действующих системах на мемориалах "Вечный огонь" и 21 системе временного горения в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Во время проверки газового оборудования пламя Вечного огня не гаснет – газовики переносят его на временную горелку.

"С 2014 года на предприятии за каждым мемориалом закреплён сотрудник службы эксплуатации. "Хранители огня" несут персональную ответственность за техническое состояние важных объектов. В праздничные дни бесперебойное газоснабжение комплексов будет находиться на особом контроле аварийно-спасательной службы", - сказал мастер участка Ленинского округа Центрального треста Тюменского филиала АО "Газпром газораспределение Север" Иван Шолохов.

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# Вечный огонь , газовая служба , Газпром межрегионгаз Север

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