Тюменец Владислав Горбунов стал победителем Всероссийской олимпиады по китайскому языку

Центр китайского языка и культуры "Фарфоровая пагода" Центр китайского языка и культуры "Фарфоровая пагода"

Учащийся школы №89 Тюмени Владислав Горбунов стал победителем Всероссийской олимпиады по китайскому языку среди 11-классников.

По мнению ученика, который занимается китайским языком с 7 класса, у России и КНР развиваются экономические, культурные и прочие отношения. Со знанием языка он сможет найти хорошую работу и принести пользу не только себе, но и стране.

Школьник уже ездил в Китай, после 9 класса он проходил стажировку в научно-техническом университете. В Тюмени общается с носителями языка.

Победа на олимпиаде дает возможность Владиславу поступить в профильный вуз без экзаменов, сообщает издание "Вслух.ру".