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В Тюмени художники проиллюстрировали гайд "Где прячется креативность"

Общество, 10:52 24 апреля 2021

Контора пароходства ВКонтакте | Фото: Контора пароходства ВКонтакте

Тюменские художники проиллюстрировали гайд "Где прячется креативность", созданный федеральными специалистами. Они выпустили открытки с этими изображениями, их можно бесплатно взять на стойке администратора в "Конторе пароходства".

Основой для иллюстраций стали фразы из гайда от телеграм-канала "Креативность 101". Авторами иллюстраций для гайда стали тюменские художники Алена Козиол, Марина Малюгина, Александра Жернова, Артем Долгих, Константин Росляков. Также они создали выставку "Утопия для синтезатора в теплых тонах" о цифровизации и влиянии технологий на человека. Ее можно посетить до 15 мая в "Конторе пароходства", сообщает Moi-portal.ru.

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