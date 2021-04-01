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В Тобольске пройдет встреча с судьями Олимпийских игр по биатлону

Общество, 17:52 24 апреля 2021

biathlonrus.com

Судьи международного класса по биатлону Галина Шестакова и Ирина Ильиных проведут встречу с тоболяками в мультицентре "Моя территория" 25 апреля в 18 часов.

Они расскажут как оставаться в спортивной форме, мотивировать себя заниматься спортом. Ирина Ильиных – неоднократная чемпионка России по биатлону, чемпионка Европы и мастер спорта международного класса. Галина Шестакова – мастер спорта СССР.

Встреча пройдет в рамках проекта "Диалог на Равных". Зарегистрироваться можно по ссылке, сообщает "Мегатюмень".

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