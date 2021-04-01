В Тюменском районе более 30 тыс. детей станут участниками недели иммунизации

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Всемирная неделя иммунизации стартует с 26 апреля. В Тюменском районе ежегодно проводят плановую вакцинацию детей – 30 тыс. 166, в том числе почти 1300 - в возрасте до года.

За три месяца 2021 г. в районе родилось 300 детей. Всем им, если нет медотвода, ставятся прививки от 11 управляемых инфекций.

Вакцинация детей проводится не только в рамках национального календаря по возрасту, но и по эпидемическим показаниям. К последним относятся прививки, проводимые при вспышках таких инфекционных болезней, как корь, бруцеллез, менингит, в качестве экстренной профилактики, если ребёнок контактировал с больным опасной инфекцией.

Противопоказаниями к прививке могут стать острая инфекция, заболевание в острой форме или обострение хронической патологии, аллергия на компоненты вакцины и другие факторы, сообщает пресс-служба Областной больницы №19.