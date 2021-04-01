Владимир Якушев провел в Тюмени совещание по жилищному строительству

Фото пресс-службы губернатора Тюменской области Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Межведомственное совещание "Роль единого института развития АО "ДОМ.РФ" в реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Уральском федеральном округе" провел в Тюмени полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев. В совещании приняли участие заместитель генерального директора АО "ДОМ.РФ", генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В своем послании президент России Владимир Путин указал на необходимость наращивания темпов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год до 2030 года. Главой государства отдельно выделена деятельность института развития - "ДОМ.РФ". Регионы Уральского федерального округа уже активно с ним взаимодействуют", - отметил полпред главы государства. Совместно с ДОМ.РФ в оборот вовлечено около 4,7 тыс. гектаров федеральной земли с градостроительным потенциалом 10,5 млн кв. метров жилья. В планах еще 803 гектара с потенциалом 2,3 млн кв. метров жилья.

Одним из главных вопросов в достижении поставленных главой государства целей остается вопрос обеспечения будущего строительства необходимой инфраструктурой. В послании президента России обозначен ряд инновационных инструментов помощи регионам. Один из - внедрение "ДОМ.РФ" механизма инфраструктурных облигаций. Субъектами Уральского федерального округа обозначены 6 проектов (1,4 млн. кв. м, 77 млрд. рублей) в целях возможного использования облигаций для строительства инфраструктуры.

Кроме того, на совещании обсуждалась реализация совместных проектов АО "ДОМ.РФ" с регионами УФО, в том числе развитие арендного фонда в городах с высокой экономической активностью. В соответствии с поручением президента России в АО "ДОМ.РФ" утверждена и действует Программа развития рынка аренды.

Цель программы – создание современных стандартов арендного жилья и развитие цивилизованного рынка аренды.

Успешным примером является совместный проект АО "ДОМ.РФ" с холдингом "СИБУР" в Тобольске, где институт развития передал в аренду "Запсибнефтехим" 1 тыс. 108 квартир. Это дома с хорошей транспортной доступностью и всей необходимой инфраструктурой, квартиры в них предлагаются с качественной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Предприятие оплачивает аренду квартир для иногородних сотрудников-релокантов. В рамках мотивационной программы после 5 лет работы в компании у них появляется возможность выкупить квартиру на льготных условиях

с пятилетней беспроцентной рассрочкой. В конце прошлого года этой возможностью уже воспользовались первые сотрудники предприятия.

"Строительство жилья для аренды - неотъемлемая часть комплексного, сбалансированного развития территорий. Развитие арендного жилья может помочь региону в решении квартирного вопроса для многих социальных категорий граждан. Для нас интересна следующая модель: регион и ДОМ.РФ компенсируют часть арендной платы. Это привлекательно для врачей, педагогов, других работников бюджетной сферы, которые по каким-то причинам не могут или не хотят брать ипотеку. Сейчас в Тюменской области ежегодно выделяется около 5 млрд рублей, которые позволяют улучшить жилищные условия 2,5 тысячам семей. Новый механизм позволит увеличить это количество граждан и снизить сроки ожидания и количество "очередников" по различным жилищным программам", - отметил Александр Моор.

По окончании совещания состоялась церемония подписания соглашения о намерениях между АО "ДОМ.РФ" и компанией "Брусника" в целях совместной реализации проекта арендного дома в Тюмени. Отметим, что Тюменская область стала лидером среди регионов России с высокой девелоперской активностью, объем начатых за последние 12 месяцев в области проектов в 1,4 раза превысил объем завершенных.

Евгений Бабенко