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Похититель профнастила выстрелил в камеру видеонаблюдения в Тюменском районе

Происшествия, 12:46 24 апреля 2021

В полицию Тюменского района обратился мужчина, рассказавший, что сего участка в с. Горьковка похищен профнастил. Кроме того, злоумышленник повредил камеру видеонаблюдения. Сумма ущерба составила более 80 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Сотрудники полиции выяснили, что в день преступления 36-летний ранее не судимый житель села подъехал к огороженному участку и с помощью шуруповерта снял с забора 110 листов профнастила.

Заметив камеру видеонаблюдения, мужчина выстрелил в нее из охотничьего ружья. Похищенный профнастил он увез к себе, чтобы установить его на своей территории. Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Листы профнастила возвращены владельцу. Также изъято охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# кража , уголовное дело

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