Похититель профнастила выстрелил в камеру видеонаблюдения в Тюменском районе

В полицию Тюменского района обратился мужчина, рассказавший, что сего участка в с. Горьковка похищен профнастил. Кроме того, злоумышленник повредил камеру видеонаблюдения. Сумма ущерба составила более 80 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Сотрудники полиции выяснили, что в день преступления 36-летний ранее не судимый житель села подъехал к огороженному участку и с помощью шуруповерта снял с забора 110 листов профнастила.

Заметив камеру видеонаблюдения, мужчина выстрелил в нее из охотничьего ружья. Похищенный профнастил он увез к себе, чтобы установить его на своей территории. Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Листы профнастила возвращены владельцу. Также изъято охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".