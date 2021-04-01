Тобольские спортсмены получили путевку на чемпионат мира по фитнес-аэробике
федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска ВКонтакте
Тобольская команда "Лидер" признана серебряным призером чемпионата России по фитнес-аэробике. Спортсмены получили право выступать на чемпионате мира, который пройдет во Франции, в октябре 2021 года.
Напомним, чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике проходило в Москве с 21 по 26 апреля. Тюменскую область представляли три команды из Тобольска.
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В состав серебряных чемпионов вошли: Дмитрий Фишман, Дарья Аширова, Лина Саморокова, Юлия Кашкарова, Ксения Ходосевич. Тренер команды Марина Скороходова.
Анжела Лебедева