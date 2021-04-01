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Тобольские спортсмены получили путевку на чемпионат мира по фитнес-аэробике

Спорт, 13:30 24 апреля 2021

федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска ВКонтакте

Тобольская команда "Лидер" признана серебряным призером чемпионата России по фитнес-аэробике. Спортсмены получили право выступать на чемпионате мира, который пройдет во Франции, в октябре 2021 года.

Напомним, чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике проходило в Москве с 21 по 26 апреля. Тюменскую область представляли три команды из Тобольска.

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В состав серебряных чемпионов вошли: Дмитрий Фишман, Дарья Аширова, Лина Саморокова, Юлия Кашкарова, Ксения Ходосевич. Тренер команды Марина Скороходова.

Анжела Лебедева

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# аэробика , Тобольск , фитнес

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