Тобольские спортсмены получили путевку на чемпионат мира по фитнес-аэробике

федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска ВКонтакте федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска ВКонтакте

Тобольская команда "Лидер" признана серебряным призером чемпионата России по фитнес-аэробике. Спортсмены получили право выступать на чемпионате мира, который пройдет во Франции, в октябре 2021 года.

Напомним, чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике проходило в Москве с 21 по 26 апреля. Тюменскую область представляли три команды из Тобольска.

sun9-56.userapi.com sun9-56.userapi.com

В состав серебряных чемпионов вошли: Дмитрий Фишман, Дарья Аширова, Лина Саморокова, Юлия Кашкарова, Ксения Ходосевич. Тренер команды Марина Скороходова.

Анжела Лебедева