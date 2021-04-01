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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Березовый сок не имеет большой пользы для здоровья, уверены эксперты

Общество, 11:51 25 апреля 2021

rosleshoz.gov.ru/

Значительной пользы для здоровья березовый сок не несет, хотя и содержит многие необходимые организму витамины, минеральные вещества, органические кислоты. Об этом заявили специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

Пить его литрами не следует, отмечают эксперты, так как это может неблагоприятно повлиять на работу ЖКТ, мочевыделительной системы, спровоцировать аллергию.

Сок должен быть свежим, он долго не хранится, даже в холодильнике начинает бродить в первые сутки после момента добычи.

Тюменцам также напоминают о сезоне клещей: по данным Роспотребнадзора, около 400 жителей Тюменской области уже пострадали от укусов паразитов. Поэтому добыча березового сока должна проходить с мерами предосторожности, сообщает "Тюменская область сегодня".

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