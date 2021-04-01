Акция #ДетиНаДороге пройдет в Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Акция #ДетиНаДороге пройдет в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД совместно с органами образования проведут для детей и родителей лекции и тренинги по безопасности дорожного движения.

Отдельное внимание уделят вопросам безопасности юных велосипедистов и соблюдению правил перевозки детей в автомобилях. Для детей организуют тематические викторины по правилам дорожного движения, пешеходные экскурсии по безопасным маршрутам, конкурсы и флешмобы.

Автоинспекторы проверят автобусы, осуществляющие школьные перевозки. В муниципалитетах региона пройдут целевые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны юных участников дорожного движения.

Ребятам будут вручены информационные памятки и листовки по безопасности дорожного движения.

С начала 2021 г. в регионе произошло 79 ДТП с участием детей, один ребенок погиб, 90 получили травмы. Рост количества подобных происшествий наблюдается с начала апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.