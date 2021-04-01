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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лжебанкир похитил деньги со счета пожилого тоболяка

Происшествия, 17:13 24 апреля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мошенник, представившись сотрудником банка, под предлогом начисления бонусов похитил у пенсионера более 8 тыс. рублей в Тобольске, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Следователь установил, что потерпевшему позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником банка. Звонивший пояснил, что тоболяку полагаются 4 тыс. бонусов. Но чтобы их активировать, необходимо сообщить номер карты, срок её действия и трехзначный код.

Когда пенсионер передал собеседнику эту информацию, он получил уведомление о списании с его счета всех денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

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# мошенничество , Тобольск , уголовное дело

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