Лжебанкир похитил деньги со счета пожилого тоболяка

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мошенник, представившись сотрудником банка, под предлогом начисления бонусов похитил у пенсионера более 8 тыс. рублей в Тобольске, сообщает УМВД РФ по Тюменской области.

Следователь установил, что потерпевшему позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником банка. Звонивший пояснил, что тоболяку полагаются 4 тыс. бонусов. Но чтобы их активировать, необходимо сообщить номер карты, срок её действия и трехзначный код.

Когда пенсионер передал собеседнику эту информацию, он получил уведомление о списании с его счета всех денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".