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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Cухая трава горит в районе озера Круглое в Тюмени

Происшествия, 22:20 24 апреля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Сухая растительность загорелась в районе оз. Круглое в Тюмени поздним вечером 24 апреля.

Предварительная площадь пожара составляет два гектара. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

"Огонь идет в сторону воды. Место заболоченое. Подъехать туда нет возможности. Подразделения находятся на месте происшествия. Сотрудники МЧС контролируют ситуацию, прикрывают объекты – неподалеку находится частный сектор", – добавила Елена Григорьева.

По ее словам, огнеборцы готовы к реагированию в любой момент. Угрозы распространения огня на строения нет.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон , пожары

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