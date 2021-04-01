Cухая трава горит в районе озера Круглое в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Сухая растительность загорелась в районе оз. Круглое в Тюмени поздним вечером 24 апреля.

Предварительная площадь пожара составляет два гектара. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

"Огонь идет в сторону воды. Место заболоченое. Подъехать туда нет возможности. Подразделения находятся на месте происшествия. Сотрудники МЧС контролируют ситуацию, прикрывают объекты – неподалеку находится частный сектор", – добавила Елена Григорьева.

По ее словам, огнеборцы готовы к реагированию в любой момент. Угрозы распространения огня на строения нет.

Инна Пахомова