Cухая трава горит в районе озера Круглое в Тюмени
Сухая растительность загорелась в районе оз. Круглое в Тюмени поздним вечером 24 апреля.
Предварительная площадь пожара составляет два гектара. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.
"Огонь идет в сторону воды. Место заболоченое. Подъехать туда нет возможности. Подразделения находятся на месте происшествия. Сотрудники МЧС контролируют ситуацию, прикрывают объекты – неподалеку находится частный сектор", – добавила Елена Григорьева.
По ее словам, огнеборцы готовы к реагированию в любой момент. Угрозы распространения огня на строения нет.
Инна Пахомова