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Фотогалерея: в Тюмени отмечают Вербное воскресенье

Общество, 11:57 25 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вербное воскресенье - праздник Входа Господня в Иерусалим - отмечают православные христиане 25 апреля. В храмах Тюмени проводят литургии и освящение верб.

На богослужения верующие приносят цветы, зажженные свечи и веточки вербы как символ победы жизни над смертью. Считается, что освященные вербы имеют очистительную силу, с помощью которой можно уберечься от болезней.

26 апреля начинается Страстная неделя. Она завершится празднованием Пасхи 2 мая.

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# Вербное воскресенье , Пасха , фотогалерея

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