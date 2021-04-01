Фотогалерея: в Тюмени отмечают Вербное воскресенье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вербное воскресенье - праздник Входа Господня в Иерусалим - отмечают православные христиане 25 апреля. В храмах Тюмени проводят литургии и освящение верб.

На богослужения верующие приносят цветы, зажженные свечи и веточки вербы как символ победы жизни над смертью. Считается, что освященные вербы имеют очистительную силу, с помощью которой можно уберечься от болезней.

26 апреля начинается Страстная неделя. Она завершится празднованием Пасхи 2 мая.