Фотогалерея: в Тюмени отмечают Вербное воскресенье
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Вербное воскресенье - праздник Входа Господня в Иерусалим - отмечают православные христиане 25 апреля. В храмах Тюмени проводят литургии и освящение верб.
На богослужения верующие приносят цветы, зажженные свечи и веточки вербы как символ победы жизни над смертью. Считается, что освященные вербы имеют очистительную силу, с помощью которой можно уберечься от болезней.
26 апреля начинается Страстная неделя. Она завершится празднованием Пасхи 2 мая.