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Развитие общественных пространств обсудили в Тюмени

Общество, 16:14 25 апреля 2021

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Территория швейной фабрики "Профиль" и исторический квартал по улице Дзержинского в Тюмени будут активно задействованы в городской жизни. В будущем общественные пространства могут стать знаковыми для горожан и туристов, сообщает администрация Тюмени.

Вопрос развития пустующих пока территорий обсудили представители городской администрации и центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

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Ранее региональная команда участвовала в защите концепта развития пространств для креативных индустрий и творческих сообществ. Она представила проекты, которые позволят преобразить в Тюмени и Тобольске неиспользуемые здания и площадки.

Так, обновить планируется "круглую баню", пешеходное пространство на ул. Дзержинского и на набережной, бывшие производственные помещения ДСК-500, два объекта культурного наследия в Тобольске.

По мнению главы Тюмени Руслана Кухарука, запуск этих площадок позволит расширить взаимодействие бизнеса с творческими группами и откроет для нашего города новые возможности.

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# благоустройство , городская среда

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