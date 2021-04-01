Маршрутное такси сбило мальчика трех с половиной лет в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Ребенок трех с половиной лет попал под колеса маршрутного такси на ул. Мелиораторов в Тюмени утром 26 апреля.

"На нерегулируемом пешеходном переходе маршрутка № 4 сбила мальчика трех с половиной лет. По предварительным данным, ребенок со своим отцом шли в детский сад", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Евгений Шикунов.

По предварительной информации, травма у ребенка незначительная.

Инна Пахомова