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Маршрутное такси сбило мальчика трех с половиной лет в Тюмени

Происшествия, 13:33 26 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Ребенок трех с половиной лет попал под колеса маршрутного такси на ул. Мелиораторов в Тюмени утром 26 апреля.

"На нерегулируемом пешеходном переходе маршрутка № 4 сбила мальчика трех с половиной лет. По предварительным данным, ребенок со своим отцом шли в детский сад", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Евгений Шикунов.

По предварительной информации, травма у ребенка незначительная.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области

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