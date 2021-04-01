Мошенник украл со счета ялуторовчанки 270 тысяч рублей

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

Более 270 тыс. рублей лишилась ялуторовчанка, поверив рассказу мошенника о положенной ей компенсации за приобретение лекарств, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Как рассказала следователю 53-летняя женщина, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником организации, на сайте которой она ранее заказывала лекарства. Звонивший сообщил о полагающейся компенсации в размере 18 тыс. рублей.

Для перечисления денег собеседник попросил сообщить номер карты. Ялуторовчанка назвала необходимые цифры, а также идентификационный номер, который поступил ей на телефон. После этого женщине перестали приходить SMS по ее счету. В банке ей сообщили, что по ее реквизитам произведены 24 операции по списанию средств.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.