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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мошенник украл со счета ялуторовчанки 270 тысяч рублей

Происшествия, 16:34 26 апреля 2021

департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени

Более 270 тыс. рублей лишилась ялуторовчанка, поверив рассказу мошенника о положенной ей компенсации за приобретение лекарств, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Как рассказала следователю 53-летняя женщина, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником организации, на сайте которой она ранее заказывала лекарства. Звонивший сообщил о полагающейся компенсации в размере 18 тыс. рублей.

Для перечисления денег собеседник попросил сообщить номер карты. Ялуторовчанка назвала необходимые цифры, а также идентификационный номер, который поступил ей на телефон. После этого женщине перестали приходить SMS по ее счету. В банке ей сообщили, что по ее реквизитам произведены 24 операции по списанию средств.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция подразумевает лишение свободы на срок до шести лет.

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# мошенничество , уголовное дело , Ялуторовск

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