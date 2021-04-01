Владимир Якушев поручил обеспечить пожарную безопасность на майские каникулы

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При проведении посевной кампании владельцы и арендаторы сельхозугодий должны помнить об ответственности за сжигание стерни, пожнивных остатков и сухой травы. Об этом заявил полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, которое было посвящено обеспечению безопасности в период десятидневных майских каникул.

Важным вопросом стала проблема уборки или сжигания мусора на дачных участках и выделение специальных мест для этого. Во время действия особого противопожарного режима и в ветреную погоду запрещается разжигать костры и поджигать траву.

Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам обсудить вопросы комплексного обеспечения безопасности граждан на заседании оперативных штабов регионов. "В этот период необходимы слаженная работа всех органов власти, и, конечно, осознанное и ответственное отношение наших сограждан к собственной безопасности", - отметил полпред.