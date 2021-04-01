В Тюмени энтомологи проверят качество акарицидной обработки в парках и скверах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Энтомологи с 27 апреля приступят к проверке качества акарицидной обработки, которая прошла в Восточном округе Тюмени с 24 по 26 апреля. При обнаружении хотя бы одного клеща, обработку повторят.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, общая площадь, обработанная от клещей в округе, составила 215,18 га.

Подрядная организация побывала на территории скверов Депутатов, Березовой роще, Победы, Молодежный, Журналистов, Никольский. Обработка проведена на площадках для выгула домашних животных по ул. Монтажников, 51 и 55, а также в Никольском сквере.

С клещами также боролись вдоль ул. Пермякова и Мельникайте от ул. 30 лет Победы до объездной дороги, на ул. Широтной от ул. Мельникайте до ул. Боровской, на ул. Таллинской на участке Боровская – Моторостроителей – 30 лет Победы и на других центральных магистралях округа.

Каждый год городские садовые и огороднические некоммерческие товарищества, земельные участки которых относятся к имуществу общего пользования, получают из бюджета города субсидии на противоклещевую обработку. 23 апреля в Восточном округе было заключено три таких договора.