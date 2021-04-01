В Тюмени на Велижанском тракте и Лесобазе горела трава
Пожар площадью 500 квадратных метров произошел в районе дома № 154 на ул. Камчатской в Тюмени 26 апреля. Горела трава.
"В Тюмени было зафиксировано два случая горения сухой травы. Помимо Лесобазы сотрудники МЧС работали в районе Велижанского тракта. Площадь возгорания была небольшой. С огнем справились", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
В Тюменском районе произошло пять происшествий. Все пожары, по словам Александра Зубарева, случились из-за неосторожного обращения с огнем.
Всего по региону 26 апреля пожарные подразделения выезжали на тушение травы 24 раза. Распространение огня удалось восстановить.
Инна Пахомова