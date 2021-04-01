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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на Велижанском тракте и Лесобазе горела трава

Происшествия, 10:43 27 апреля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Пожар площадью 500 квадратных метров произошел в районе дома № 154 на ул. Камчатской в Тюмени 26 апреля. Горела трава.

"В Тюмени было зафиксировано два случая горения сухой травы. Помимо Лесобазы сотрудники МЧС работали в районе Велижанского тракта. Площадь возгорания была небольшой. С огнем справились", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

В Тюменском районе произошло пять происшествий. Все пожары, по словам Александра Зубарева, случились из-за неосторожного обращения с огнем.

Всего по региону 26 апреля пожарные подразделения выезжали на тушение травы 24 раза. Распространение огня удалось восстановить.

Инна Пахомова

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# горение травы , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон

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