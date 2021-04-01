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Студенты-баскетболисты представили Тюменскую область на матче звезд

Спорт, 18:04 27 апреля 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские студенты представили регион на ежегодном матче звезд ассоциации студенческого баскетбола в Краснодаре, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В 12-й раз под кольцом сыграли сборные команды Востока и Запада. Игроков в команды выбирают эксперты совета ассоциации, а также определяет зрительское голосование. В этом году от Тюменской области в Краснодар отправились сразу два представителя Тюменского индустриального университета – Катарина Рыль и Александр Кузнецов. Оба играют в студенческой команде "Гвардия".

"Очень трудно попасть в число избранных. Из 10 тысяч участников отбирают 36 парней и девушек. Но тюменцам удается попасть в это число не впервые. В разные годы на матче звезд побывали студенты ТюмГУ и ТИУ. Александр Кузнецов поехал уже во второй раз. В 2019 году он сыграл в матче, а сейчас принял участие в конкурсе бросков сверху", - рассказала президент федерации баскетбола Тюменской области Евгения Шуршилина.

Катарина Рыль сыграла за сборную Востока. На счету тюменки шесть набранных очков. Несмотря на все старания Востока, в этом году удача оказалась на стороне Запада, который одержал верх в матче - 133:107.

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