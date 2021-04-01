В Тюмени в сквере Железнодорожников установят арт-объект и информационные стенды

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Арт-объект - паровоз и информационные стенды о почетных жителях-железнодорожниках и Героях социалистического труда установят в сквере Железнодорожников в Тюмени в 2021 году. Работы по благоустройству объекта уже начались. В этом убедились глава города Руслан Кухарук и депутат Государственной думы Иван Квитка.

По информации администрации Тюмени, ветеран-активист Юрий Лысков уверен, что сквер станет памятным местом.

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Руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау рассказал, что планировка района уже сложилась. Рядом есть Комсомольский сквер, несколько лет назад со стороны Пышминской, 1а, был сделан зеленый уголок, и вот по итогам голосования жителей, в план благоустройства на 2021 г. включен сквер Железнодорожников.

"В рамках муниципального контракта предусмотрено устройство ландшафтных композиций: посадка кустарников и цветников, будет площадка для выгула собак и малые архитектурные формы. На данной территории сделают освещение, а водоотвод с территории будет обеспечен точечной системой смотровых и дождеприемных колодцев", - добавил Кильтау.

Напомним, вклад в благоустройство города может внести каждый житель. На сайте https://72.gorodsreda.ru/ с 26 апреля стартовало голосование за дизайн-проекты для пяти территорий Тюмени.

Голосование организовано в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда".