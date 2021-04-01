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На чемпионате по карате в Тюменской области встретятся 230 спортсменов

Спорт, 08:23 30 апреля 2021

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

230 каратистов всех возрастов покажут свое мастерство в ката и владении нунчаками. Открытый чемпионат и первенство области по карате соберет детей и взрослых спортсменов из Тюмени, Тюменского района, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, с. Исетское.

Как сообщает региональный департамент по спорту, традиционно участники выступят в дисциплинах "полный контакт", "средство защиты" и "средство защиты-ката-соло". Несколько турниров по всестилевому карате пройдут 1 мая в СК "Ритм" г. Заводоуковска (ул. Революционная , 113). Начало соревнований в 10 часов.

Параллельно с открытым чемпионатом и первенством Тюменской области пройдут и соревнования по джосуй карате, в которых примут участие начинающие спортсмены от 6 до 11 лет. Для них турнир будет, скорее, выполнять роль учебно-тренировочных сборов.

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