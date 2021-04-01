К акции "Добрая крышечка" в Тюменской области присоединяются новые школы и регионы

| Фото: Лилия Селезнёва | Фото: Лилия Селезнёва

Новые школы и регионы присоединились к акции по сбору и переработке пластика "Добрая крышечка", проходящей в Тюменской области уже несколько лет подряд, весной 2021 года.

По словам классного руководителя 1"В" класса школы № 15, в процессе воспитания, как и во многом в этой жизни, важны мелочи. Можно сколько угодно говорить с детьми о бережном отношении и любви к природе, но если не совершать вместе с ними пусть даже маленьких шагов в этом направлении, результата не будет. "Именно поэтому мы с ребятами принимаем участие в акции "Добрая крышечка". Простое действие – выбросить крышку в контейнер - на самом деле заключает в себе много смыслов, ведь мы не просто собираем пластик, а учимся видеть важное в мелочах. Выбросил пластик, убрал за собой мусор, навел чистоту в классе, дома, во дворе… и уже живешь в чистом, красивом городе! Ну и, конечно, очень здорово, что акция носит благотворительную миссию в помощи нуждающимся в лечении детям. Это побуждает школьников к действию и воспитывает в них самые добрые чувства!", - говорит педагог.

Кроме тюменских, тобольских и ишимских школ к программе присоединились ребята из других регионов. Так, Людмила Хорошева, когда училась на педагога, принимала активное участие в экологических акциях, проходивших в Тобольске, и привнесла новую экокультуру в сельскую школу Курганской области. Ребята передали первые несколько килограмм крышечек, которые 27 апреля вместе с другими отправились на переработку на Тюменской завод полимерных изделий. Из крышечек приготовят специальные пластиковые капсулы, которые дальше могут быть использованы во вторичном производстве.

"Дети с удовольствием включаются в игру по сбору крышечек, порой устраивают даже соревнования, кто больше принесёт. И постепенно, с маленькой забавы, забота об экологии и окружающих людях становятся частью мировоззрения, образа жизни, - рассказывает идеолог программы, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкаровой. - И я очень рада, что учителей, обращающих на это внимание, становится все больше, поэтому с удовольствием вручила Ольге Олеговне благодарственное письмо, а ребятам - большой красочный атлас Земли, который поможет им узнать много нового".

Вдвойне приятно, что вырученные от сдачи крышечек деньги идут в благотворительный проект социального партнёрства "Ключ к жизни", который уже 10 лет помогает детям, объединив усилия государства и граждан в оказании дополнительной помощи тяжело больным ребятам. Сотни юных тюменцы получают необходимое и современное лечение в больницах по всей стране, приятно, что больше 50 тыс. рублей за эти годы аккумулировано и передано в фонд экозащитниками.