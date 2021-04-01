Боеголовки реактивных снарядов для знаменитых "Катюш" создавали в Тюмени

| Фото: Министерство обороны РФ | Фото: Министерство обороны РФ

Эвакуированный из города Дмитрова Московской области завод № 769 в Тюмени начал изготовлять боеголовки реактивных снарядов PC-13 для минометов "Катюша". Расположился завод в здании государственных конюшен на углу улиц Семакова и Урицкого и под названием "Завод № 769" работал фактически как филиал завода строительных машин, выполняя военные заказы.

Здесь выпускали миномёты, мины калибра 82 мм и стальные головки реактивных снарядов РС-13, которые отправляли на московский завод "Компрессор", где делали знаменитые "Катюши".

Также в Тюмени на бывшем заводе строительных механизмов им. 10-летия Октября из Одессы производили мины. Предприятие получило условный номер 766 по Наркомату минометного вооружения.

С 1944 года экскаваторный завод стал изготовлять экскаваторы и канавокопатели. В 1946 году заводы № 766 и 769 объединились и образовался Тюменский завод строительных машин.

При подготовке материала использовались материалы из открытых источников.

Борис Олейник