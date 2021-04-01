Единственный летающий танк А-40В был построен в 1942 году в Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Летающий танк А-40В был построен в 1942 году в Тюмени. Известный конструктор Олег Антонов, опытно-конструкторское бюро которого было эвакуировано в Тюмень в 1941 году, предложил построить упрощенный буксируемый планер разового применения, в качестве фюзеляжа которого использовался бы корпус танка Т-60, а его ходовая часть — в качестве взлетно-посадочного устройства.

Гибрид танка с планером мог самостоятельно передвигаться по земле со скоростью до 15 км/час, а скорость отрыва от земли составляла 110-115 км/час. Максимальная расчетная полетная масса равнялась 7804 кг. Машина предназначалась для переброски легких танков в составе десантов в тыл врага, а также для снабжения ими крупных партизанских отрядов.

Летающий танк был построен в единственном экземпляре. Летные испытания проходили под Москвой с 7 августа по 2 сентября 1942 года. Проводил их известный летчик-планерист Сергей Анохин. Испытания закончились неудачно, так как у буксировавшего самолета не хватало мощности двигателя.

Завод вновь сосредоточил свои усилия на выпуске десантных планеров.

Эшелоны с оборудованием завода №241 и ОКБ №31 Тушинского завода авиационной промышленности прибыли в Тюмень осенью 1941 года. Завод расположился сразу в нескольких городских зданиях: в корпусах молочного и мясного рынка, здании педагогического техникума, в гараже горисполкома, на складе аптекоуправления и целом ряде других городских сооружений.

Пуск завода назначили на конец декабря 1941 года. В это время предприятию катастрофически не хватало рабочих. В начале 1942 года обеспеченность кадрами составляла всего 11,5%. Но, несмотря на это, 5 декабря 1941 года был пущен в строй инструментальный цех, а днем позже – механосборочный.

К 1 января 1942 года на заводе действовало 86 станков, на которых работали 185 сотрудников предприятия. Строительство десантных машин первоначально шло на территории крытого рынка, ныне Центральная площадь города. Полигон для испытаний находился в районе города Заводоуковска.

Коллектив предприятия за время пребывания предприятия в Тюмени выпустил более 600 планеров. Предприятие работало в Тюмени до 1944 года, а затем было переведено в Саратов и Рязань. Труженики завода отмечены государственными наградами, а главный конструктор Олег Антонов за создание в Тюмени планеров был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями.

При подготовке материла использованы сведения из открытых источников.

Борис Олейник