Запорожский театр музыкальной драмы, эвакуированный во время войны в Тобольск, давал по 5-6 концертов в день

Здание Тобольского театра. Фото размещено на сайте Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Здание Тобольского театра. Фото размещено на сайте Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Осенью 1941 года Тобольск принял эвакуированный Запорожский театр музыкальной драмы имени Марии Заньковецкой, под руководством народного артиста Украинской ССР Бориса Романицкого.

Учреждения культуры, по свидетельствам современников, играли особую роль в военные годы. В Тобольске продолжали свою деятельность коллективы кинотеатра "Художественный", окружной библиотеки, краеведческого музея, драматического театра, который принял коллег из Запорожья.

Уже 6 ноября Запорожский театр музыкальной драмы имени Марии Заньковецкой дал тобольской сцене музыкальную драма Марка Крапивницкого "Дай сердцу волю - заведет в неволю" 8 ноября - спектакль по пьесе Григория Квитко-Основьяненко "Шел солдат с фронта".

За 22 месяца пребывания в Тобольске в театре Марии Заньковецкой было поставлено 542 спектакля, который посмотрели 256 тысяч зрителей. После отъезда украинского театра на свою освобожденную от фашистов землю в Тобольском театре осталось шесть актеров. Ставились сатирические скетчи, злободневные одноактные пьесы, свежие остросюжетные рассказы из фронтовой жизни. По бездорожью, на лошадях, а то и пешком, добирались до населенных пунктов, давая в день по 5-6 концертов. Смертельно уставшие возвращались домой. Везде их ждали как живых вестников о событиях на фронтах.

В военные годы в Тобольске состоялись гастроли цыганского ансамбля под руководством Г.Д. Магарского, созданного в Ленинграде в 1934 году. В его состав входили такие известные артисты, как Ляля Черная и Николай Жемчужный.

При подготовке материла использованы сведения из открытых источников.

Борис Олейник