Елена Майер: "Нижнетавдинский район имеет все шансы стать местом притяжения туристов"

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Музей "Сибирское подворье" с русской избой, историко-краеведческий центр с костями мамонта. В Нижнетавдинском районе есть, что посмотреть и чем удивить туристов. В этом убедилась директор регионального департамента культуры во время визита в муниципалитет.

О его туристической привлекательности Елена Майер написала в Instagram.

"Если вы еще не придумали, как провести майские праздники, обратите внимание на "Сибирское подворье". Этот музей с аутентичной атмосферой русской избы точно никого не оставит равнодушным! Здесь трепетно хранят традиции, встречают с караваем и фольклорными песнями, рассказывают о быте крестьян и проводят мастер-классы", - рассказала она.

В Историко-краеведческом центре есть зал археологии с останками мамонтов и вещами, найденными на раскопках. Действует временная выставка, посвященная российским пограничникам.

"Приятно удивил Центр культуры и досуга Нижней Тавды. Здесь в рамках акции "Приобщение" в холле открыта выставка "Поэзия природы". Кстати, холл в центре - это полноценное рабочее пространство, сделанное с любовью и вниманием к деталям", - отметила Елена Майер.

В предстоящие майские праздники большую работу по организации досуга селян возьмет на себя передвижной культурный комплекс, полученный в рамках нацпроекта "Культура". Нижнетавдинский ПКК побывает 40 поселениях.

По словам директора регионального департамента культуры, коллектив самодеятельных артистов на колесах дает в среднем по 20-30 концертов в месяц.

"Это один из лучших показателей в регионе. Важно, что специалисты проводят анкетирование населения, спрашивают, что им интересно. В топе сейчас детские игровые программы, концерты, народные праздники", - добавила Майер.

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Анжела Лебедева