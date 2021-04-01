Новые ФАПы открылись в деревнях Малоудалово, Савина и селе Бутусово в Ишимском районе

| Фото: пресс-служба областной больницы № 4 | Фото: пресс-служба областной больницы № 4

Три фельдшерско-акушерских пункта отрыли в деревнях Малоудалово, Савина и селе Бутусово в Ишимском районе. Они построены по нацпроекту "Здравоохранение" в рамках региональной программы развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

Первым свои двери открыл модульный ФАП площадью 58 кв. м в Малоудалово. Здесь есть все для приема пациентов и оказания неотложной помощи. Маломобильные граждане могут воспользоваться пандусом с двусторонним ограждением и поручнями. Имеется диагностическое оборудование, в том числе портативные анализаторы для определения холестерина, уровня сахара и гемоглобина крови, электрокардиограф, спирометр, дефибриллятор. Также в арсенале у сельского медика появился пульсоксиметр - прибор для измерения уровня насыщения артериальной крови кислородом.

Как отметила фельдшер, заведующая Малоудаловским ФАПом Ирина Шахлина, работать стало намного интереснее.

"Я с удовольствием прихожу теперь на работу, осваиваю новое оборудование, которого раньше у нас не было. Радуюсь новым условиям работы. Если раньше мы находились в здании, которому было около века, отапливали его дровами, то сейчас в ФАПе газовое отопление и центральный водопровод. Больше не нужно носить воду из колонки. Все современно и удобно", - рассказала она.

Местные жители теперь с комфортом смогут получать плановую и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Также в новом ФАПе можно будет приобретать лекарства. Ранее приходилось выезжать за ними в аптеки на дальние расстояния.