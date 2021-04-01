Студенты Тюменской области могут претендовать на стипендию президента РФ
Студенты Тюменской области могут претендовать на стипендию президента и правительства РФ. Приемом заявок занят ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Подать заявление на участие в отборе могут только студенты, не выпускники. Дедлайн 17 мая.
Приоритетные направления: информационные системы и технологии; информационная безопасность; информационная безопасность автоматизированных систем; компьютерная безопасность; мехатроника и робототехника; техническая физика (бакалавриат и магистратура).
Документы, подтверждающие достижения нужно принести по адресу: ул. Семакова, 18, каб. 305.
Вопросы можно задать Азизе Даутовой по телефону: 59-75-54 (внутр.11732), a.n.dautova@utmn.ru.