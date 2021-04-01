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Студенты Тюменской области могут претендовать на стипендию президента РФ

Общество, 17:51 29 апреля 2021

Школа перспективных исследований ВКонтакте

Студенты Тюменской области могут претендовать на стипендию президента и правительства РФ. Приемом заявок занят ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Подать заявление на участие в отборе могут только студенты, не выпускники. Дедлайн 17 мая.

Приоритетные направления: информационные системы и технологии; информационная безопасность; информационная безопасность автоматизированных систем; компьютерная безопасность; мехатроника и робототехника; техническая физика (бакалавриат и магистратура).

Документы, подтверждающие достижения нужно принести по адресу: ул. Семакова, 18, каб. 305.

Вопросы можно задать Азизе Даутовой по телефону: 59-75-54 (внутр.11732), a.n.dautova@utmn.ru.

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# президент РФ , стипендия , ТюмГУ

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