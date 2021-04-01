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Новый асфальт на 1,5 км уложат на дороге Богандинский - Чаплык по нацпроекту

Экономика, 10:08 29 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Фрезерование покрытия 1,5 км региональной дороги Богандинский - Червишево - Чаплык проведут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

На объекте уложат новый асфальт. Автобусные остановки приведут в нормативное состояние. Нанесут новую горизонтальную дорожную разметку. Эти работы проведут в рамках проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

"Автомобильная дорога регионального значения Богандинский - Чаплык не первый год ремонтируется в рамках национального проекта. В прошлом году также в апреле был отремонтированы участки этой дороги в промежутке от Червишево до Онохино", - добавили в ГУСе.

Все работы по контракту должны завершат до октября 2021 года.

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# дороги , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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